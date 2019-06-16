Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi

ANKARA (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bakanlık daha önce aynı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı. Böylece aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.

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