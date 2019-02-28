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Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker, polis ve doktor kıyafeti giyip sınıflarda öğretmenlik yaptı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi tarafından yürütülen ’Sevgi her engeli aşar’ projesi ilçedeki engellileri hayata bağladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:59
Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker, polis ve doktor kıyafeti giyip sınıflarda öğretmenlik yaptı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi tarafından yürütülen ’Sevgi her engeli aşar’ projesi ilçedeki engellileri hayata bağladı. Engelli öğrenciler proje kapsamında asker, polis ve doktor kıyafeti giyip sınıflarda öğretmenlik yaptı.


Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi tarafından yürütülen proje kapsamında engelli, öğrencilere kurum ziyareti yapıldı. Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ’Sevgi her engeli aşar’ projesi kapsamında özeli bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrencilerle Silopi Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve okul ziyaretleri yapıldı. Ziyaretlerde öğrenciler asker, polis ve doktor kıyafeti giyip sınıflarda öğretmenlik yaptı.


Proje hakkında bilgi veren okul öğretmenlerinden İlknur Küçük, ’Sevgi her engeli aşar’ adlı bir proje başlattıklarını söyledi. Küçük, "Meslek sahibi olmak isteyenlerin mesleklerini kısa süreliğine de olsa canlandırması için elimizden geleni yaptık. Bu kapsamda okul müdürümüz, çeşitli kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.


Yapılan ziyaretlerin öğrencileri mutlu ettiğini kaydeden Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nihat Eren ise, "Engelli kardeşlerimizin olmak istedikleri meslekleri ile onları tanıştırdık. Bu kapsamda ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğüne onları götürdük. Oradaki ortamı gördüler yaşadılar. Üniformaları giydiler. Büyük mutluluk yaşadılar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:59
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