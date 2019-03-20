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Şırnak'ta emniyetten uyuşturucu ile mücadele için kısa film

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Taşkıran:"Amacımız suçlularla mücadele konusunda sadece polislerle değil, vatandaşlarla da etkin bir şekilde bu mücadeleyi son noktaya getirmek"

20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
Şırnak'ta emniyetten uyuşturucu ile mücadele için kısa film

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturulması amacıyla kısa film çekildi.

İçişleri Bakanlığının "Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulaması" (UYUMA) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığından şüphelenen vatandaşların ihbarda bulunmasını içeren kısa film hazırlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının talimatıyla hazınlanan filmin çekimleri, Cizre ilçesindeki tarihi Hamidiye Kışlası'nda, yerel oyuncu ve polis ekiplerince yapıldı.

2 dakika 30 saniyelik kısa filmde, uyuşturucu kullanan ve "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin vatandaşların mobil uygulamasındaki uyarısıyla polis ekiplerince gözaltına alınmaları yer alıyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Taşkıran, İçişleri Bakanlığınca ülke çapında uyuşturucuya karşı etkin mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Cizre'de bu doğrultuda kısa film hazırladıklarını dile getiren Taşkıran, uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadelenin önemini anlatmak için hazırlanan filmde, bu konuda farkındalığı da artırmak istediklerini belirtti.

Zeki Taşkıran, topyekun mücadelede halkın da desteğini almak istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Filmde narkotik polisleri ile Cizre'deki yerel sanatçılardan da destek aldık. Telefonlarımıza yüklenen bu uygulama sayesinde vatandaşlarımızın gördükleri bir suç karşısında kolluk makamlarına tek tuşa basmak suretiyle yaptıkları bildirim ile haber merkezine konum düşüyor. Bu sayede suçlulara kısa zamanda müdahale şansımız oluyor. Burada da bize bu ihbarı sağlayan kişilerin kimlikleri gizli tutuluyor. Amacımız suçlularla mücadele konusunda sadece polislerle değil, vatandaşlarla da etkin bir şekilde bu mücadeleyi son noktaya getirmek."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
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