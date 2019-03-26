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Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi

Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

26 Mart 2019 Salı 15:25
Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Mart'ta Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit düştüğü bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan Şırnak nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şehidin ailesine ve tüm Şırnaklılara başsağlığı dilendi.

Açıklamada, şehidin cenazesinin Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından Kasrik beldesinde toprağa verileceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:25
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