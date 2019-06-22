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Şırnak’ta doğaya 2 bin keklik salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından İdil bölgesinde 2 bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
Şırnak’ta doğaya 2 bin keklik salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından İdil bölgesinde 2 bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.


Şırnak’ın İdil ilçesi Beyazdağ mevkiinde 2 bin adet kınalı keklik doğaya salındı. Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen 2 bin adet kınalı keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne gönderildi. Keklikler Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, görevliler, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımı ile doğaya bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı keklik yetiştirme merkezinden Şırnak’a getirilen keklikler doğaya salınırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, genel müdürlükleri tarafından il şube müdürlüklerine bu sene için tahsis edilen 2 bin adet kınalı kekliği daha öncede salım yaptıkları İdil ilçesi Beyazdağ mevkiine 10 bin hektar alan içerisine bıraktıklarını söyledi. Kalay, “Şubat ayı sonundan itibaren av yasağı sezonu ülkemiz genelinde başlamış durumdadır. İlimiz sınırları içerisinde de Ağustos ayı itibariyle av sezonu bazı kuşlar için başlayacak. 2020 yılın Şubat ayı sonuna kadar av sezonu devam edecek. Bu sezon içinde resmi kayıtlı avcılarımız ava açık günlerde cumartesi, pazar ve çarşamba günleri resmi olarak gidip avlanma yapabilecekler. Avına izin verilen yaban hayvanları için avlanma yapabilecekler. Şu an zaten yasak devam ediyor. Bu dönemde bizim il şube müdürlüğümüz av koruma ve kontrol ekiplerimiz ve bölge genelindeki jandarma ekipleri ile birlikte rutin kontroller yapılıyor. Bu kontrollerde karşılaştığımız usulsüz avlanmaları tutanağa bağlayıp, cezai müeyyide uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan ve avcı arkadaşlardan isteğimiz sadece sezonu içerisinde avlanma eylemlerini gerçekleştirmelerini yapsınlar. Sezon dışında av hayvanlarının veya yaban hayvanlarının üreme, çiftleşme ve yavru büyütme dönemi olduğu için o dönemlerde usulsüz bir şekilde avlanma yapıldığı takdirde bu doğanın kaybına neden olacaktır. Vatandaşlarımızdan talebimiz sadece av sezonu içerisinde av eylemlerini gerçekleştirsinler” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
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