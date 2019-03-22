Şırnak’ta Dicle Elektrik çalışanlarına 5 günlük İSG eğitimi

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde çalışan personellerine temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeye devam ediyor. Şırnak’ta gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimine daha önce planlandığı üzere Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 220 personel katıldı.

En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet yürüten Dicle Elektrik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca her yıl tüm çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyor. Bu kez Şırnak’ta gerçekleştirilen ve 5 gün devam eden İSG eğitimine il merkezinin yanı sıra ilçe işletme şefliklerinde görev yapan toplam 220 çalışan katıldı. İSG uzmanları ile iş yeri hekimleri, olası iş kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenlerinin yanında yaşanabilecek kazalarda ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğini anlattı. İlk yardım anlatımları sırasında zaman zaman örnek tatbikatlar da gerçekleştirilirken, katılımcılara elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu ve donanım, acil durum planı, elektrik çarpmalarında yapılması gereken müdahale gibi konularında da bilgiler aktarıldı.

“Basit iş yoktur”

Eğitim çalışması sırasında çalışanlara, yeni iş kazalarının yaşanmaması için geçmiş yıllarda yaşanmış kazaların slaytları gösterilerek bu kazaların yaşanmasına sebep olan hatalar anlatıldı. Uzmanlar, özellikle sahada görev yapan personele uyarılarda bulunurken, en tehlikeli iş kollarından birinde görev yaptıklarını unutmamalarını isteyerek, “Basit iş yoktur. Her işinizi mutlaka gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra yapınız. Hiçbir şey sizlerin hayatından daha önemli değildir” uyarısında bulundu.