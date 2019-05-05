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Şırnak’ta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gabar’ın Ağaçyurdu Köyü ile Domuz Kapısı mevkilerinde yapılan operasyonda PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 22:48
Şırnak’ta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gabar’ın Ağaçyurdu Köyü ile Domuz Kapısı mevkilerinde yapılan operasyonda PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, 6. Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince, Ağaçyurdu Köyü ile Domuz Kapısı arasında bulunan bölgeye terör örgütüne müzahir şahıslarca erzak ve malzeme bırakıldığı ve söz konusu malzemelerin ağaçların altında gizledikleri yönündeki ihbar üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Operasyon birlikleri Hava Hücrem Harekatı ile takviye edilerek bölgede silahlı İHA ve İKU görev yönlendirildi. Hedef tespiti yapıldığı anda hava kuvvetleri unsurları da kullanılarak imhasına yönelik tedbirlere alındı. Operasyon kapsamında teröristlere ait çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, tuzaklı olduğu değerlendirilen bir adet barınak, 1 adet boş sığınak bulunarak imha edildi. Arama tarama faaliyeti sırasında ise 1 adet patlamamış havan mühimmatı ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:48
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