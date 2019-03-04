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Şırnak’ta çığ düştü, vatandaşlar balık topladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde çığ düştü. Vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden karla kaplanan çayın üzerinde biriken balıkları topladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:10
Şırnak’ta çığ düştü, vatandaşlar balık topladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde çığ düştü. 

 

Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Başaran köyündeki yüksek rakımlı kesimlerden kopan kar kütleleri, çığın oluşmasına neden oldu. Kar birikintileri Habur Çayı’nı kaplarken, kalınlık yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Beytüşşebap ve köylerinde karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ederken, çığın düştüğü alanda çocuklar ve köylüler, tehlikeye aldırış etmeden balık aramaya başladı. Kar birikintilerinin arasından geçen çocuklar, yüzeye çıkan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:10
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