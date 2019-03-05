Şırnak’ta çığ düşme anı kamerada Şırnak’ın Beytüşşebap dün meydana gelen çığ, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap dün meydana gelen çığ, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde dün çığ düşmüş, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Dün sabah saatlerinde yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Odun toplamak için bölgeye giden ve çığ altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, aniden kopan kar kütleleri görülüyor. Kar kütlelerinin hızlı bir şekilde ilerlediği görülen görüntülerde Habur Çayı, karla kaplanıyor.

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