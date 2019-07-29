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Şırnak’ta cami, çocuk ve aile buluşması devam ediyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan cami, çocuk ve aile buluşması programı devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
Şırnak’ta cami, çocuk ve aile buluşması devam ediyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan cami, çocuk ve aile buluşması programı devam ediyor.


Bir camide Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, seslendirilen ilahiler ile devam etti. Müftülük personelleri tarafından çocuklara cami adabı anlatılırken, ebeveynlere çocuklarıyla daha çok ilgilenme ve camiye gönderme tavsiyesinde bulunuldu.


Konu ile ilgili konuşan İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan, buluşmaların devam edeceğini belirterek, yozlaşan toplumda ilgisiz bırakılan çocukların düştüğü kötü durumu örneklerle anlattı. Aslan ebeveynlere, uyuşturucu, hırsızlık, ahlaksızlık illetleriyle ilgili uyarılarda bulunarak, camilerin çocukları bu kötü durumlara düşmesini engellediğini söyledi. Hz. Muhammet’ten (sav) önceki cahiliye döneminin, Kur’an ve sünnetle düzeltildiğini anımsatan Aslan, günümüzde her geçen gün yozlaşan toplumun tekrardan Kur’an ve sünnet ile düzeleceğine vurgu yaptı.


Kur’an kursu öğrencilerinden Zeynep Öztürk Kuran öğrenerek güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu tür programların daha çok olmasını istedi. İkram ve okunan duanın ardından öğle namazının cemaatle kılınmasıyla program sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
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