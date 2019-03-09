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Şırnak’ta bir ilk

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünden muhtar adayı olan Hamiyet Ağma Çetin, kentin ilk kadın muhtarı olmak için çalışıyor. Daha önce babasının yaptığı görevi devralmak isteyen Ağma, kolları sıvayarak çalışmalarına başladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
Şırnak’ta bir ilk

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünden muhtar adayı olan Hamiyet Ağma Çetin, kentin ilk kadın muhtarı olmak için çalışıyor. Daha önce babasının yaptığı görevi devralmak isteyen Ağma, kolları sıvayarak çalışmalarına başladı.

 

Ortabağ köyünde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Çetin, köydeki sorunları gidermek için muhtarlığa adaylığını koydu. 3 erkek rakibine karşı kentin ilk kadın muhtarı olarak seçime hazırlanan Çetin, köydeki tüm evleri dolaşıp destek istedi. Köy halkının takdirini kazanan Çetin, yıllardır köylerinde birçok sorunun olduğunu ancak bu sorunlara çözüm getirilmediği için aday olduğunu açıkladı. Vefat eden babası ve köyün eski muhtarı Halil Ağma’nın bıraktığı bayrağı devralarak yoluna devam etmek istediğini kaydeden Çetin, şunları söyledi:

 

"Ben bu köyde doğdum büyüdüm ve köyümü seviyorum. Köyümün sorunlarını da görünce muhtar adayı olmaya karar verdim. Aday olunca Şırnak ilçe ve köylerinde tek kadın muhtar adayı olduğumu öğrendim. Seçimlerde 3 erkek rakibim var. Başta kadınların sesi olmak, gençlerin yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek, çocuklarımıza daha iyi yaşam alanları açmak istiyorum. Altyapı, yol, sağlık ve eğitim sorunları için de elimden gelen ne varsa köyüm için yapmaya hazırım. Sorunlar ve çözümleri için kısa, orta ve uzun projelerim var bunlar uygulamaya konulduğunda köyümüz bölgenin en gelişmiş ve kalkınmış bir köyü olacaktır" dedi.

 

500 hanesi olan 3 bin nüfuslu köyde yol, sağlık ocağı, lise ve halı saha yapacağının sözünü veren Çetin, halkın kendisine destek vermesini bekliyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
  1. Şırnak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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