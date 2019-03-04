Şırnak'ta bir asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Silopi'de 4 Mart'ta nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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