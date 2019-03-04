Şırnak'ta beş PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta beş PKK'lı teröristgüvenlik güçlerine teslim oldu
04 Mart 2019 Pazartesi 13:23
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
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