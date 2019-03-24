Şırnak’ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na giden askerleri taşıyan yarım otobüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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