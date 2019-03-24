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Şırnak’ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

24 Mart 2019 Pazar 12:52
Şırnak’ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na giden askerleri taşıyan yarım otobüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:52
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