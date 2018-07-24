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Şırnak'ta alçak saldırı! Operasyon başlatıldı

Güçlükonak ilçesinin Fındık beldesi kırsalı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:39
Şırnak'ta alçak saldırı! Operasyon başlatıldı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Fındık beldesinin Gabar Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir asker yaralandı. Güvenlik güçlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devam eden operasyon bölgesine Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığından helikopterlerle birlikler gönderildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:39
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