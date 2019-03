Şırnak’ta Aile Okulu Projesi tamamlandı

Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak Kadın ve Aile Koordinatörlüğü ile Yeşeren Gençlik/Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği tarafından gerçekleştirilen Aile Okulu Projesi’nin kapanış programı ve sertifika dağıtım töreni yapıldı.

Programa Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Müftüsü Ramazan Tolan,Yeşeren Gençlik/Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ve Şırnaklı kadınlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Aktaş, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Kendilerini bileklerinin gücüyle savaş meydanlarında yenemeyenlerin aile yapılarını çökertmeye çalıştığını vurgulayan Vali Aktaş, “Bizim inancımızla olan bağımızı zayıflatmaya çalışmışlar. Bizim geleneğimizle, aile yapımızla, kadın anlayışımızla, namus anlayışımızla, İffet anlayışımızla hep İslam esaslıdır. Bizi bağlı olduğumuz İslam dininden uzaklaştırdığı ve bizi dinimize bağlayan unsurlarımızı gevşettikleri zamanlar maalesef bizi zayıf düşürmüşler, bizi sıkıntıya sokmuşlar. Bunun somut bir örneğini Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde PKK terör örgütü üzerinden bizzat yaşadık. Aile yapımızı korumamız lazım. Bizi ayakta tutan aile yapımız. İşte bütün bunları yapabilecek olan sizler hanımefendilersiniz, sizler isterseniz bu iş olur. Gerek ondan önceki dönemde ve gerekse o çukur ve barikat terörü dediğimiz dönemde bu memleketin çocukları Edirne, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Ankara’dan geldiler. Bu şehrin huzuru için, sizlerin huzuru için, vatanımız, birliğimiz, beraberliğimiz, namusumuz için burada oluk oluk kanlarını akıttılar, canlarını verdiler. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı yaptık, Kıbrıs Barış Harekatı’nda bizim şehit sayımız 470 kişi. Şırnak’ta onun dört katı şehit verilmiş. Allah’ın izniyle biz bu şehri tekrar ayağa kaldırıyoruz. Gümbür gümbür bir şehir geliyor” dedi.

Daha sonra konuşan TÜGVA Şırnak temsilcisi Fırat Som, vakıflarının dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi. Som, “Ülkesini seven, medeniyetinin öz değerlerine yürekten bağlı, gençlerin günümüz dünyasında ve gelecekte söz sahibi olmaları, karşılaştıkları meydan okumalara karşı güçlü ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. TÜGVA, her alanda özgüven sahibi bir genç neslin hayalini kuranların, geçmiş tecrübelerini dikkate alarak harekete geçmek için en doğru zamanın şimdi olduğunu düşünenlerinin vakfıdır” diye konuştu.

Vali Aktaş, daha sonra eğitimlerde başarı gösteren kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Program, kursiyerlerle toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra erdi.