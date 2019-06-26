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Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Valisi Mehmet Aktaş tarafından, Şırnak’tan Kıbrıs barış harekatına katılan 9 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:58
Şırnak’ta 9 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Valisi Mehmet Aktaş tarafından, Şırnak’tan Kıbrıs barış harekatına katılan 9 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verildi.


Şırnak Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, vali yardımcıları Tunahan Efendioğlu, Tayfur Elbasan, kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kıbrıs barış harekatına katılan ve milli mücadele madalyası ve beratı alan 9 gazi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamı adına tevcih edilecek milli mücadele madalyalarını vermek için bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Vali Aktaş, “İşin özü 1071 yıllında milletimizin iman ve bilek gücü ile yerleştiği kapılarını açtığı Malazgirt meydan muharebesi ile yerleştiğimiz bu Anadolu topraklarında o günden bugün özgürlüğümüzün bağımsızlığımızın bedeli hep ağır olmuştur. O günden bugüne hep kanımızı dökmüşüz, canımızı vermişiz. Millet olarak hep ağır bedeller ödeyerek bugünlere başımız dik alnımız açık gelmişiz. İşte o tarihimiz içerisinde yine bedel ödediğimiz kanımızı döktüğümüz, canımız verdiğimiz mücadelelerden birde Kıbrıs barış harekatıdır. Kıbrıs’taki soydaşlarımıza oradakilerin uyguladığı zulmü ortadan kaldırarak oradaki soydaşlarımızın özgürlüğünü, hürriyetini ve namusunu korumak için o zaman devletimizin aldığı karar doğrultusunda. 1974 yılında Kıbrıs barış harekatı düzenlendi. Şırnaklı 9 hemşehrimizin de içinde olduğu kahraman ordumuz destansı bir mücadele ortaya koyarak, atalarımızın bize bıraktığı oradaki vatan toprağını canı pahasına koruyarak. Oraya özgürlüğü ve hürriyeti getirdiler. Gerçekten büyük bir mücadele ortaya koydular. Bizim gurur duyduğumuz ve bizden sonrakilere de gururla anlatacağımız büyük bir mücadele ortaya koydular. Ben o mücadelede, ondan önceki ve sonraki tüm vatan müdafaasında emeğini ortaya koyan, kanını döken canını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize Allah’tan sağlık sıhhat diliyorum. Gerek ülke içerisinde gerek ülke dışında bu mücadeleye devam eden tüm kahramanlarımıza da buradan sizler adına saygılarımız gönderiyorum. Allah onları da korusun muvafık etsin” dedi.


Konuşmaların ardından gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen milli mücadele madalyası ve beratı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:58
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