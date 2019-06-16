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Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Bir evladımız da ağır yaralandı. Biraz önce hastaneye intikal ettirdiler. Ancak maalesef kurtaramadık. Büyük kahramandı. Oradaki tim komutanımızdı. İlk kendini öne atan ve timin önündeydi"- "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi"

16 Haziran 2019 Pazar 11:28
Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Kuruyemişçiler Odası buluşmasında, Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şırnak'ta büyük bir operasyon yürütüldüğünü belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Evlatlarımız bugün büyük bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken vaktinde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Göğüs göğse bir mücadeleydi. Uzun zamandır da takip ediyorlardı. Bir evladımız da ağır yaralandı. Biraz önce hastaneye intikal ettirdiler. Ancak maalesef kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Ailesine, çoluk çocuğuna Allah sabır versin. Büyük kahramandı. Oradaki tim komutanımızdı. Bu çatışmalardaki mesele şudur. İlk kendini öne atan ve timin önünde olan kişiydi. Onların yolculuğu belli ve şehitler tepesi boş değil. Allah bizi onlara mahcup etmesin."

Cehennem Deresi'nde 8 teröristin etkisiz hale getirilmesinin büyük bir mesele olduğunu vurgulayan Soylu, "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bu mücadelede kimi yerde 8, kimi yerde 5, kimi yerde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi. Kırmızı, turuncu, mavi, gri ve diğer kategorilerden 49 üst düzey terörist. Mücadelemiz bütün kararlılığıyla devam etmektedir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:28
  1. İçişleriBakanı Süleyman Soylu

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