Şırnak’ta 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta bugün düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ın Cudi Dağı Harigüni Çukuru bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-10 operasyonu gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde insansız hava aracı ile tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede yapılan arama tarafa faaliyeti sırasında terör örgütüyle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 PKK’lı terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonlar sonucunda toplam 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK’lı teröristlerin üzerinden 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 220 adet Kalaşnikof mühimmatı, 2 adet hücum yeleği, 9 adet Kalaşnikof şarjör, 1 adet büyük telsiz, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. Operasyon bölgesinde tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı bulunarak olay yerinde imha edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Tugay Komutanlığınca Cudi ve Bastler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlar devam ediyor.