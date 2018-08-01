Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:50
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.
Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.
YORUM YAZ