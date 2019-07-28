Şırnak’ta 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi Şırnak’ın Cizre ilçesinde menfezin altına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde menfezin altına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Koçtepe köyü Şabani mezrası bölgesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda menfez altında üzeri çalılar kapatılmış vaziyette 3 kilo 702 gram içime hazır kubar esrar ele geçirildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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