Şırnak’ta 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Şırnak Uludere kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Uludere kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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