Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Beytüşşebap ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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