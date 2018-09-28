Şırnak'ta 2 terörist enselendi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Şırnak Beytüşşebap kırsalında 27 Eylül'de JİHA destekli yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut-11 operasyonunda silah ve teçhizatlarıyla birlikte 1'i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 BTÖ mensubu ile bu BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştır."