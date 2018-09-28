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Şırnak'ta 2 terörist enselendi

Beytüşşebap kırsalında JİHA destekli yapılan operasyonda, 1'i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.

28 Eylül 2018 Cuma 21:31
Şırnak'ta 2 terörist enselendi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Şırnak Beytüşşebap kırsalında 27 Eylül'de JİHA destekli yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut-11 operasyonunda silah ve teçhizatlarıyla birlikte 1'i yaralı diğeri sağ olmak üzere 2 BTÖ mensubu ile bu BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalanmıştır."

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:31
  1. Şırnak
  2. şırnak
  3. terörist
  4. gözaltı

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