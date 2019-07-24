Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin teslim olması Teslim olan teröristlerden biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olan biri kadın 2 PKK'lı teröristten biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak, önceki gün Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Kadın teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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