Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin teslim olması
Teslim olan teröristlerden biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olan biri kadın 2 PKK'lı teröristten biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak, önceki gün Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Kadın teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ