Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 telsiz, 1 el yapımı patlayıcı, 2 hücum yeleği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-10 Operasyonu" kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bir grup terörist ile temas sağlandı.

"Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, çatışma esnasında bir uzman çavuş hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Çatışma sonrasında yapılan arazi taramasında teröristlere ait olan 1 uzun namlulu silah, 1 telsiz, 1 el yapımı patlayıcı, 2 hücum yeleği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.