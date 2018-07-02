Şırnak'ta 15 PKK işbirlikçisi enselendi
Beytüşşebap'ta PKK'nın işbirlikçisi olduğu belirlenen 15 şüpheli yakalandı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:06
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesinde dün düzenlenen ve 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde çalışma yürüttü.
Terör örgütü PKK işbirlikçisi 4'ü kadın 15 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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