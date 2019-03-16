0553 313 94 23

Şırnaklıların doğalgaz sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mart’ta Şırnak mitinginde verdiği doğalgaz müjdesinde sona gelindi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:29
Şırnaklıların doğalgaz sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mart’ta Şırnak mitinginde verdiği doğalgaz müjdesinde sona gelindi. Şırnak halkı doğalgazı kullanmanın sevincini yaşarken desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.


Geçtiğimiz yıl kasım ayında Şırnak’a getirilen doğalgaz 200 haneye verildi. Doğalgaz çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor. Doğalgazı evinde kullanan Harun Taşçı, tüp sıkıntısından kurtulduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.


Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ise, Şırnak merkezde yaşanan değişim ve dönüşümün özellikle enerji alanında da kendini ciddi bir şekilde hissettirmeye başladığını söyledi. Bedirhanoğlu, "2016 yılının Temmuz ayında Mardin ilinden BOTAŞ tarafından döşenmeye başlanan ulusal iletim hattı 2018 yılının Kasım ayı itibariyle Şırnak merkeze ulaştı. O an itibariyle iç dağıtım şirketimiz tarafından Şırnak şehir merkezimizde iç hat dağıtım işlemleri başladı. Başta üniversitemiz olmak üzere, sanayi sitesi, toplu konutlarımız ve üniversitemizin içindeki konutlar şu anda aktif olarak doğalgaz kullanımına başladılar. Yaklaşık 200 ev aktif doğal gaz kullanıcısı olarak doğalgazdan yararlanmaktadır. Bunun dışında da bin 50 konutumuz şu anda doğalgaz arzı sağlamış durumdadır. İç bağlantılarına müteakip vatandaşlarımız burada da doğalgaz kullanmaya başlayacaklar. 2019 yılı itibariyle de yaklaşık 7 buçuk milyon liralık bir yatırımı da hedeflemekteyiz. 25 kilometrelik bir hattı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şırnaklı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şu an itibariyle Şırnak’ın yüzde 25’ine doğalgazı vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Özlü:
    1. AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı..
    2. Bir ülkede daha Yeni Zelanda şehitleri..
    3. Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Kocaoğlu’na..
    4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    5. Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
    6. MÜSİAD İzmir İl Başkanı: İslam karşıtı..
    7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    8. Kaymakam sayesinde teknoloji..
    9. Aydemir’den islamofobi tepkisi
    10. Bağcılar Belediyesi'nin kekemelik..
    11. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    12. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    14. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    15. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını anıyor
    16. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    17. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    18. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    19. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    20. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler