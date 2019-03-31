Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sait Ürek kazandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Sait Ürek kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Sait Ürek 2 bin 776, HDP adayı Selehattin Ürün bin 660, CHP adayı Salih Tanık 352 oy aldı. - Ürek'in öz geçmişi Sait Ürek, 1978 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğdu. Ürek, ilköğretimini ve lise eğitimini Uludere'de tamamladı. Sait Ürek, 2012 yılında AK Parti Uludere İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katkıda bulunan Ürek, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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