Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon
Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22
Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.
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