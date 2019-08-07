Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

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