Şırnak’ın Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 asker yaralandı. Şırnak’ın Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Şırnak’ın Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 asker yaralandı.

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