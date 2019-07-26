Şırnak’ın Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 asker yaralandı.
Şırnak’ın Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.26 Temmuz 2019 Cuma 14:27
Şırnak’ın Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 asker yaralandı.
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