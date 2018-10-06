Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında çok sayıda el bombası bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Sulak köyü Elcani mezrası Gırık mevkisinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.Arazi aramasında teröristlere ait kayalık bölgede bez içerisinde 16 el bombası ve 255 fişek bulundu. Ele geçirilen mühimmatlar incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.