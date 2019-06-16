Şırnak’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak İdil ilçesi bölgesinde, 3 terörist etkisiz hale getirildi.16 Haziran 2019 Pazar 08:56
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak İdil ilçesi bölgesinde, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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