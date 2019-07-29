0553 313 94 23

Şırnak Valisi Pehlivan görevine başladı

Vali Ali Hamza Pehlivan:- "Güvenlik birimlerimizle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:42
Şırnak Valisi Pehlivan görevine başladı

ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Ali Hamza Pehlivan, "Güvenlik birimlerimizle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Şırnak'a gelen Vali Pehlivan, Valilik bahçesinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşıp, tanışan Pehlivan, yaptığı açıklamada, kentteki kamu kurum, kuruluşlar ve mesai arkadaşlarıyla sevgi, saygı, özveri ve anlayışla vatandaş odaklı olarak yoğun bir şekilde çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Şırnak'ın kendine has özellikleri ve güzellikleri olduğunu dile getiren Pehlivan, kentin her yerde olduğu gibi muhtelif sorunları, ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorum ki; yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sayısız hizmetler Şırnak'ta da hayata geçmiş. Bizlere düşen öncelikle devam etmekte olan yatırımların en etkin, en verimli ve en kısa sürede tamamlanması için çalışmaktır. Bununla birlikte şehrin gelişim sürecini, potansiyel ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yeni projeler üzerinde kafa yorup, şehrin bütün dinamikleri, bütün kesimleriyle Şırnak'ı birlikte düşünmeli, düşlemeliyiz."

- "Yatırımların verimli şekilde hayata geçmesini sağlayalım"

"Yatırımların verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlayalım." diyen Pehlivan, bunları vatandaşlarla hayata geçireceklerini, kapılarını herkese açık tutacaklarını aktardı.

Pehlivan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ve "Hizmet et, kul hizmeti sayesinde bey olur" anlayışını benimsediklerini, bu doğrultuda kentteki çalışmaları daha ileri noktalara taşıyacaklarını kaydetti.

Güvenliğin öncelikleri arasında olacağına işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Güvenlik birimlerimizle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, çocuklarımız ve engellilerimizin yanında olacağız. Sevgiyi, merhameti hep birlikte çoğaltacağız. Şehr-i Nuh'a ve Şırnak'a 'merhaba' diyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Güzel duyguları çoğaltmak hep birlikte nasip olur. Şırnak'a güzel duygularla geldik. Burada güzel günlerimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, omuz omuza ve gönül gönüle devam edecek."

Vali Pehlivan daha sonra makamına geçerek, görevine başladı.

Sanat Sokağı'nda esnafı ziyaret eden Pehlivan, bir kıraathanede bölge sakinleriyle sohbet etti.

Bu sırada evlerinin balkonundan kendisine el sallayanlara selam veren Pehlivan, ardından bir kafede vatandaşlarla görüştü.






Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:42
  1. görevine başladı
  2. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde boğularak ölen asker son yolculuğuna uğurlandı
    1. Denizde boğularak ölen asker son..
    2. AK Partililer Malatya’da çay içeçek
    3. Peru'da trafik kazası: 19 ölü
    4. Yemen'e 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme..
    5. Gaziosmanpaşa’da çatı yangını
    6. Christian Luyindama kimdir nerelidir?..
    7. Lübnan'da Filistinlilere yönelik..
    8. Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümlü kaza
    9. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı..
    10. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı..
    11. BM İnsani Yardım Koordinasyon..
    12. Salda Gölü nerede? Salda'ya nasıl..
    13. Ustalık ve kalfalık belgelerini..
    14. Dolar sert düştü!
    15. Bingöl'de otomobil şarampole devrildi:..
    16. İşte Ultraslan'ın boykot kararı aldığı..
    17. Mustafa Cengiz, Luyindama ile bir..
    18. BM'den Libya'da ateşkes ve..
    19. Ordu’da su ürünleri kontrol gemisi..
    20. Şırnak Valisi Pehlivan görevine başladı
    21. "Maarif Vakfının eğitim standardını..
    22. Etiyopya'da 12 saatte yaklaşık 350..
    23. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme..
    24. Çeşme’de 58 kaçak göçmen yakalandı
    25. Balıkesir’de yol kapatma eylemi sona..
    26. Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?
    27. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne yeni..
    28. İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak..
    29. Gazze'deki ilaç krizi hastaların..
    30. AB, Libya'da çatışmaların artması..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı