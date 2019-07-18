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Şırnak Valisi Aktaş'ın Emniyet Genel Müdürlüğüne atanması

Ankara'dan dönen Mehmet Aktaş, Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kalabalık bir kitle tarafından ilgiyle karşılandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:37
Şırnak Valisi Aktaş'ın Emniyet Genel Müdürlüğüne atanması

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş, Ankara dönüşü geldiği Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kalabalık bir kitle tarafından sevgi seliyle karşılandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Vali Aktaş, Ankara'dan döndü.

Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Cizre Kaymakamı ve İdil Kaymakam Vekili Faik Arıcan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu ilgililer tarafından büyük ilgiyle karşılanan Aktaş'a çiçek verildi.

Aktaş, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşıp, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Aktaş ve beraberindekiler daha sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Valiliğine Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atanmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:37
  1. Cizre
  2. Vali Mehmet Aktaş

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