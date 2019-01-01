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Şırnak Valisi Aktaş, yeni yılı Namazdağı'nda karşıladı

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yeni yılı 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçik ile karşıladı- Vali Aktaş: - "Allah’a çok şükür. Yurdumuzun her bölgesinde olduğu gibi Şırnak'ımızda da yeni yıla huzur ve güvenle giriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir yıl geçirmeleri için bütün güvenlik güçlerimiz görevinin başındadır"

01 Ocak 2019 Salı 03:29
Şırnak Valisi Aktaş, yeni yılı Namazdağı'nda karşıladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yeni yıla 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçik ile girdi.

Vali Aktaş, beraberinde 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Komando Tugay Komutanı Alper Sır, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Şırnak Devlet Hastanesi acil klinikliğinde yatan hastaları ziyaret etti.

Aktaş, Allah'tan şifa dilediği hastaların yeni yılını kutladı.

Daha sonra güvenlik noktalarındaki güvenlik kuvvetlerini ziyaret eden Aktaş, polis ve askerlerin yeni yılını tebrik etti.

Ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesine geçen Aktaş, burada nöbet tutan Mehmetçik ile yeni yılı karşıladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aktaş, yeni yılı güvenlik güçlerini ziyaret ederek, geçirdiklerini belirtti.

Kentte görev yapan zabıta, polis, asker ve hastane çalışanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Aktaş, daha sonra Namazdağı üs bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret ettiğini vurguladı.

Aktaş, “Allah’a çok şükür yurdumuzun her bölgesinde olduğu gibi Şırnak'ımızda da yeni yıla huzur ve güvenle giriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir yıl geçirmeleri için bütün güvenlik güçlerimiz görevinin başındadır. Yeni yılın bütün vatandaşlarımıza, ülkemize bütün insanlığa huzur refah getirmesini diliyorum.” dedi.






Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 03:29
  1. güvenlik güçleri
  2. Namazdağı
  3. Şırnak
  4. Şırnak ValisiMehmet Aktaş

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