Şırnak Valisi Aktaş, Irak ve Suriye sınırında incelemelerde bulundu Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Irak ve Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Irak ve Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş beraberinde 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ile birlikte, Irak ve Suriye sınır hattındaki askeri birlikleri ziyaret ederek, güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ile birlikte, Ovaköy 1. Hudut Bölük Komutanlığı ziyaretin ardından Irak ve Suriye sınır hattındaki incelemelerini tamamladı.

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