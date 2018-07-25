Şırnak Valiliği açıkladı! 8 Ağustos'a kadar sürecek

Valilikten yapılan açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Güçlükonak'a bağlı 7 bölgenin 25 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.