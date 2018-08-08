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Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül'ün, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:38
Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. İçişleri Bakanlı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, bu sabah açığa alındı. Bakanlıktan gönderilen görevden uzaklaştırılma yazısı, Vali Yardımcısı Adem Ergül'e tebliğ edildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:38
  1. Şırnak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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