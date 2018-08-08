Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül açığa alındı!
Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül'ün, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:38
Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. İçişleri Bakanlı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, bu sabah açığa alındı. Bakanlıktan gönderilen görevden uzaklaştırılma yazısı, Vali Yardımcısı Adem Ergül'e tebliğ edildi.
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