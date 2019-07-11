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Şırnak turizmine 986 bin proje desteği

Şırnak Üniversitesi tarafından, Dicle Kalkınma Ajansının Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programına yönelik olarak ajansa sunulan ’Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi’ projesi imzalanarak uygulanmaya başlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
Şırnak turizmine 986 bin proje desteği

Şırnak Üniversitesi tarafından, Dicle Kalkınma Ajansının Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programına yönelik olarak ajansa sunulan ’Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi’ projesi imzalanarak uygulanmaya başlandı.


Dicle Kalkınma Ajansı ’2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında, Şırnak Üniversitesi’nin projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. DİKA’nın hibe desteği vereceği proje hayata geçirilmek üzere imzalandı. Toplam bütçesi 986 bin TL olan proje, DİKA tarafından yüzde 75 oranında desteklenerek 740 bin TL hibe desteği sağlanacağı belirtildi. Projenin amacının, Dicle Kalkınma Ajansı faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’nin Mardin, Batman, Siirt, Şırnak kültür ve inanç turizmi zenginliğinin tanıtımını görsel ve işitsel cihazlarla en iyi şekilde sağlayacak eğitim sunumları yapıldığı bildirildi. Buna paralel olarak Şırnak-Cudi Dağı, Hz. Nuh’un Gemisi, Mardin-Deyrülzaferan Manastırı, Batman-Hasankeyf, Siirt-Veysel Karani Türbesi gibi üç boyutlu minyatür figürlerin oluşturulduğu Şırnak 3D-Kültürel Miras Müzesi’ni kurulacağı ifade edildi. Burada ziyaretçilerin söz konusu kültürel değerleri dokunarak ve hissederek algılamaları öngörüldüğü belirtildi. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyelerinin yapacakları bilgilendirme sunumları, broşür, el ilanı, seminerler gibi etkinlikler sayesinde tüm okul öğrencilerine daha sonra bölge halkına etkin ve kalıcı biçimde aktarılacağı belirtilirken, ayrıca TRC3 Bölgesi’nin ülke genelindeki turizm pastasından pay almasını sağlamak için ’Şırnak Turizm ve Bilim Merkezi’ kurularak alternatif bir turizm merkezi olmasının sağlanacağı ifade edildi. Tüm bölgeyi kapsayacak bu merkezin, ekonomik anlamda turizm şirketleri, tur ve gezi işletmeleri, Şırnak’ın esnaf ve KOBİ’lerinin kalkınmasına olanak sağlayacak ve bölge içerisinde yerli turist sayısını artıracağının hedeflendiği vurgulandı.


Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi projesinin turistik yatırım veya girişimlerin gelişmesine imkan sağlayacağını söyledi. Altındağ, "Şırnak Üniversitesi ve ajansımızın iş birliğiyle Şırnak Üniversitesi kampüs yerleşkesinde kurulması planlanmış ve tarihi, turistik ve inanç mekanlarının gerek tanıtım figürleri maketleri gerekse üç boyutlu modelleriyle gösterimini sağlayacak turizm bilgilendirme merkezi kurulmasına yönelik bir marka oluşturacaktır. Türkiye geneli ve GAP Bölgesi’ne göre TRC3 Bölgesi’ndeki genç nüfusun oranı dikkate alındığında yüzde 30, gençlerin yararlanabileceği tiyatro yüzde 24, sinema yüzde 16, müze yüzde 16 gibi sosyal ve kültürel etkinlikler çok düşük düzeydedir. Gençler karşılaştıkları işsizlik, eğitimsizlik, yoksulluk gibi birçok sorunun yanı sıra sosyo-kültürel faaliyetlere erişimde de sınırlı imkanlara sahiptir. Merkezin sunacağı hizmetlerle bu oranlarda bir nebzede olsa iyileşme sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, son dönemlerde bölgede yaşanan terörün yaratmış olduğu mağduriyetten en çok etkilenen Şırnak halkının bedensel, zihinsel ve psikolojik yıpranmışlıklarına katkı sağlayacağı inancı içindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
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