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Şırnak şehitlerimizi dualarla uğurladık

Şırnak'ta Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Baki Afşar Çorum'da, Piyade Onbaşı Mehmet Volkan Adana'da ve Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik Van'da son yolculuğuna uğurlandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:04
Şırnak şehitlerimizi dualarla uğurladık

KENAN GÜL

Omzunda Türk bayrağı olan şehit Volkan'ın babası Şevket Volkan, tabutun başına gelerek, "Sana bunu yapanların Allah belasını versin, onlar cehenneme gidecek, sen cennete" diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Volkan'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

CADDENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Van'ın Erçiş ilçesinde toprağa verilen şehit Çelik'in cenazesine ise binlerce kişi katıldı. Törende "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, tekbirlerle mezarlığa yürüdü. Çınarlı Mezarlığı'na getirilen Çelik'in cenazesi, dualarla toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tören öncesi şehidin eşi Nazlı Çelik'i arayarak başsağlığı diledi. Törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, cenazenin kaldırıldığı caminin önündeki Kışla Caddesi'nin isminin "Şehitler Caddesi" olarak değiştirildiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:04
  1. Van
  2. Kenan Gül

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