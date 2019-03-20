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Şırnak şehidine son görev

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda, EYP patlaması sonucu şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:48
Şırnak şehidine son görev

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda, EYP patlaması sonucu şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı.


Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Kösreli köyü Küçük Kinişir Tepe mevkisinde teröristlere karşı yürütülen operasyonda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu. Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirilen şehit Damcı’nın ay yıldızlı tabutu baba evine götürülerek helallik alındı.


Akyazı Mahallesi’ndeki Ulu Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, Eskipazar mevkisindeki Ordu Şehitliği’ne defnedildi.


Cenazeye katılan şehidin ailesi duygulu anlar yaşarken, binlerce vatandaş şehit Damcı’yı son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine, şehidin ailesinin yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu ve Giresun milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, belediye başkan ile adayları, diğer protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:48
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