Şırnak şehidi Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar-Döne Kaçmaz çiftinin 3 çocuklarının ortancası olduğu öğrenilen şehit için memleketi Kahramanmaraş’ta öğle namazını müteakip Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehidin babası ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık 1.5 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenilen şehit Cemil Kaçmaz’ın naaşı, Ulu Cami’de düzenlenen cenaze töreni sonrası Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz’ın cenaze törenine katılan bazı vatandaşların cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düşmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.