Şırnak şehidi Evran'dan geriye kalan son görüntüler Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ramazan ayında arkadaşlarıyla oruç açarken çekilen görüntüsü ortaya çıktı- Videoda şehit Evran ve arkadaşları, Gabar Dağı bölgesinde vatan ve Türk milletinin huzuru için görevlerini azim ve kararlılıkla yerine getirdiklerini ifade ediyor

ANKARA (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ramazan ayında arkadaşlarıyla oruç açtığı sırada çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Ağaçlı köyü Çukurlu mezrası Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" başlatıldı. Ramazan ayında çekilen videoda operasyonda ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Evran ile silah arkadaşlarının Gabar Dağı bölgesindeki yüksek yamaçlarda iftar yaptıkları görülüyor. Şehit Evran videoda, "Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Koti Tepe Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

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