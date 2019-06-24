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Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nu yaptı

Şırnak 5 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısı yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:02
Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nu yaptı

Şırnak 5 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısı yaptı. Tek liste ile gidilen seçiminde mevcut Başkan Şemseddin Zeyrek tekrardan seçildi.


Açılış ve yoklamanın ardından sağlanan yeterli çoğunluk sonrası divanın seçilmesiyle gündem maddeleri okundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam etti. Toplantıda S.S. Şırnak 5 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şemseddin Zeyrek, bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetleri rapor halinde okudu. Hazırlıklar sonrası yapılan seçimde başkanlığa tekrar Şemsettin Zeyrek seçildi.


Burada konuşan Zeyrek, Olağan Genel Kurul’larını yaptıklarını söyledi. Zeyrek, "Şırnak’ımıza hayırlı olsun. 2 yıldır yürütmekte olduğum bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 15 dönüm bir arsa aldık, tır garajı yaptık. Şırnak’ta taşımacılık yapan arkadaşlarımız bu sahadan faydalanabilirler. Arkadaşlar hem sırasını takip ediyorlar hem de dinleniyorlar. Alanda dinlenme tesisi, idari bina, araçlarının tamiri için atölye yaptık. Önümüzdeki dönem bütçemize göre, kooperatifin yatırımlarını genişleteceğiz. Sahamızın yanında bir petrol ofisi açmayı hedefliyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından Zeyrek tebrikleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:02
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