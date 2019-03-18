Şırnak merkezli terör operasyonu Şırnak merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

ŞIRNAK (AA)- Şırnak merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle verdiği kararla 15 Mart'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Şırnak ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden birinin kardeşinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu ve halen Suriye’de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenilmişti.



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