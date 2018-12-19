Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf asker 15 zanlıdan 2'si tutuklanıdı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı muvazzaf asker 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak merkezli 7 ilde dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 muvazzaf subay ve 2 muvazzaf astsubay ile daha önce görevinden ihraç edilen 6 polis memurunun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.