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Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak-Hakkari karayoluna tekrar çığ düştü.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:39
Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak-Hakkari karayoluna tekrar çığ düştü. Ekipler, kapanan yolun açılması için çalışmalara başladı.


Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyü ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü arasındaki bölgeye aşırı kar yağışı sonucu tekrar çığ düştü. 5 farklı noktada düşen çığ, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve özel idare ekipleri, vakit kaybetmeden bölgeye giderek iş makineleri ile yol açma çalışmalarına başladı. Yetkililer, yola çıkacak olan vatandaşları, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:39
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