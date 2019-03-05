Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Hakkari’nin Çukurca ilçelerini bağlayan karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Hakkari’nin Çukurca ilçelerini bağlayan karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Uludere ve Çukurca ilçeleri arasında bulunan Çığlı köyü yoluna sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Suvara Kodra geçidinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı tırların yolda yan yattığı öğrenildi. Yolda kalanların haber vermesi ile harekete geçen karayolları ekipleri, yolu açmak için seferber oldu.

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