Şırnak emniyeti uyuşturucu ile mücadele için kısa film çekti

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele Projesi kapsamında ‘Uyuma’ isimli kısa film hazırlandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, son zamanlarda ülke genelinde artan uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek için ‘Uyuma’ isimli film çekildi. Filmde Şırnak’ta yaşayan vatandaşlar ile polisler rol aldı.

Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Taşkıran, çektikleri filmde vatandaşların özellikle uyuşturucu noktasında farkındalığı artırmak, bunun yanında topyekun mücadele, halkın desteğini alarak, onların ihbarlar noktasında desteklerini alıp, uyuşturucu ile mücadele noktasında tam olarak etkinleştirmek için bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Taşkıran, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 2019 yılı içerisinde özellikle ülke çapında uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi operasyonları oldu. Bu manada 2019 yılı içerisinde Uyuma Projesini İçişleri Bakanımızın talimatıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Tüm kolluk birimlerimizi ilgilendiriyor. Şırnak İl Emniyet Müdürümüz Ömer Uslusoy’un talimatıyla biz bu projeyi Şırnak basamağını gerçekleştirdik. Buna uygun olarak da il merkezinde Cizre’de, Silopi’de, İdil’de, Uludere’de, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerimiz olmak üzere tüm halkımızın buna davet ederek, özellikle uyuşturucunun zararlarını, uyuşturucuda mücadelenin önemini belirtmek üzere kısa bir film gerçekleştirdik. Bu filmde de vatandaşlarımızın özellikle uyuşturucu noktasında farkındalığı artırmak, bunun yanında topyekun mücadele, halkımızın desteğini alarak, onların ihbarlar noktasında desteklerini alıp, uyuşturucu ile mücadele noktasında tam olarak etkinleştirmek için bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Filmde oynayan oyuncuların uyuşturucu ile mücadele noktasında mücadele eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinden seçtiklerini ifade eden Taşkıran, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda Cizre’de devam eden bir dizi filmden de faydalandık. Onlara da teşekkür ederim. Buradaki amacımız şuydu biz özellikle telefonlarımıza yüklenen bu Uyuma Projesi vatandaşlarımızın gördükleri bir suç karşısında kolluk makamlarına indirdikleri bir programla tek tuşa basmak sureti ile haber merkezlerine gönderdikleri konum bilgisinden ibarettir. Önemli olan nokta şudur, vatandaşlarımızın bu uygulamayı yüklendikten sonra ihbarlar sırasında kimlik bilgileri saklı tutulmaktadır. Biz bunlardan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini veya ihbarın niteliği dışındaki olan kısımları ilgilenmiyoruz. Kişilerin isimleri tamamen soruşturma dosyasında gizli kalır ve İhbarcının da kesinlikle ismi açıklanmaz. Ondan müsterih olabilirler. Amacımız tamamen suçlarla mücadele noktasında tüm halkımızı bu uyuşturucunun zararları, uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil, tüm halkımızı davet ederek, bundan mücadeleyi en son noktaya getirmektir. Aralıksız operasyonlarımız devam ediyor.Biz şehrimizde uyuşturucu tamamen vardır. Bundan dolayı ihtiyaç duyduk şeklinde değildir. Halkımız bu uyuşturucu noktasında tamamen duyarlıdır.”